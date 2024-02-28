Царьград Самара продолжает рассказывать о важных новостях.Отвечать все равно придется С тех звезд шоу-бизнеса, которые покинули Россию после начала специальной военной операции, и кто позволил себе, находясь за границей, заявления, дисеркдитирующие вооруженные силы нашей страны, ответственность никуда не денется.