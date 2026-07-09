В Актау продолжаются поиски пропавшего в море 18-летнего парня

Поиски продолжаются уже третьи сутки, однако пока результатов нет, передает inAktau.kz. По данным ДЧС, поисково-спасательная операция по поиску пропавшего в акватории Каспийского моря продолжается без перерыва.
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