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В Актау продолжаются поиски пропавшего в море 18-летнего парня

В Актау продолжаются поиски пропавшего в море 18-летнего парня

Поиски продолжаются уже третьи сутки, однако пока результатов нет, передает inAktau.kz. По данным ДЧС, поисково-спасательная операция по поиску пропавшего в акватории Каспийского моря продолжается без перерыва.

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