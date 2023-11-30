"Золотой теленок" Артема Здунова

Интересные дела в Мордовии. С приходом к власти Артема Здунова крупные госзаказы в регионе стала получать компания "Стройкомплекс", возможно связанная с криминальными элементами, братьями Ротенбергами и командой Марата Хуснуллина.
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