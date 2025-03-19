Сотрудниками транспортной полиции Санкт-Петербурга из незаконного оборота изъято около 1,5 кг наркотиков, предназначенных для распространения на территории города

Сотрудники транспортной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у железнодорожной станции «Заневский пост-2» Петербурга остановили автомобиль, в котором находился 41-летний житель Ленинградской области, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
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