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Белоусов поздравил военных с освобождением населенного пункта Шевченко в ДНР

Белоусов поздравил военных с освобождением населенного пункта Шевченко в ДНР

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике.

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