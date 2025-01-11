Белоусов поздравил военных с освобождением населенного пункта Шевченко в ДНР

Руководитель министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии