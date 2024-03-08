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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владельцы «Ливерпуля» хотят вернуть Эдвардса на пост спортивного директора

Владельцы «Ливерпуля» намерены вернуть Майкла Эдвардса на пост спортивного директора. Хозяин Fenway Sports Group Джон Хенри встретился с Эдвардсом в воскресенье в Бостоне и обсудил с ним возможное возвращение на «Энфилд».

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