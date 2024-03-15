Не успеваю покупать пекинскую капусту: показываю, какую «вкусноту» готовлю из неё к обеду и к ужину (рецепт ленивых голубцов)

Добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом ленивых голубцов с пекинской капустой . Раньше я готовила всегда с белокочанной капустой, получается очень вкусно, но нужно дольше возится с подготовкой капустных листьев.
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