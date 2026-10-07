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Царьград

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Плата за подачу документов на госуслугах через почту или МФЦ составит 5 тыс.руб

Плата за подачу документов на госуслугах через почту или МФЦ составит 5 тыс.руб

«Почта России» и МФЦ смогут брать до 5 тысяч рублей за приём заявлений и доставку документов.«Почте России» разрешили выполнять функции «коммерческого аналога МФЦ» — в частности, принимать плату за подачу заявлений через портал «Госуслуги».

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