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Кургинян рассказал, что делать в ответ на наращивание численности ВСУ

Кургинян рассказал, что делать в ответ на наращивание численности ВСУ

Представители западной элиты делают ставку на наращивание и усиление украинской армии, и Россия должна подготовиться к ответу, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Дурак ты. В Европе проживает 600 миллионов  человек, в РФ  от силы  135 миллионов, вместе  с 10 миллионами  мигрантов 145 миллионов. Мигрантов  сразу  откинем. Максимум, что может РФ  призвать в армию это 16%, то есть  20 миллионов человек  с угрозой, что рухнет тыл без рабочих рук.Европа   может  без такого напряжения  легко выставить на поле  боя  50 миллионов, а напряжётся  и все 100.
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2 час.
Виктор Онегин
Это не пост это какие то сказки о белом бычке.. Кто то думает что Россия одним хлопком не сможет прикончить украинский режим? Да и НАТО с заморским США прихлопнет.но на планете земля наступит большой кирдык. Россия ведёт военные действия не на уничтожение а на сдерживание, на тактику сбережения своей живой силы. Кому эта война необходима? Небольшой кучке в США из которой ни кто не пойдёт не только в окопы но и в тылы этой войны. Этой войной хотели дестабилизировать обстановку в России.Не получилось. Нам предлагают начать обучать миллион резервистов.ЧТО это значит для МИРОВОГО сообщества. Это означает ЭСКАЛАЦИЮ военных действий со стороны России. То есть предоставить США роль защитников обиженных украинцев, и применять всё что есть в арсенале НАТО вплоть до ядерного тактического оружия. А это выгодно именно для США будет уничтожен европейский конкурент разом и западный и восточный.  Эти Кургияны-аналитики для того и созданы что бы бороться с Россиею.
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2 час.
Сергей Федотов
Европа &quot;без напряжения&quot; уже не раз выставляла свои миллионы. Начиная с тевтонских рыцарей. Напомнить вам  чем это каждый раз заканчивалось? Опять же, наших мигрантов вы сразу откинули. А негров и арабов, расплодившихся в Европе почему нет? У вас, я вижу отличный калькулятор, вы влёгкую на нём считаете кто и какие миллионы выставит. Попробуйте ещё раз. Учитывая арабов с неграми.
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1 час.

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