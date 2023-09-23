Кургинян рассказал, что делать в ответ на наращивание численности ВСУ

Дурак ты. В Европе проживает 600 миллионов человек, в РФ от силы 135 миллионов, вместе с 10 миллионами мигрантов 145 миллионов. Мигрантов сразу откинем. Максимум, что может РФ призвать в армию это 16%, то есть 20 миллионов человек с угрозой, что рухнет тыл без рабочих рук.Европа может без такого напряжения легко выставить на поле боя 50 миллионов, а напряжётся и все 100.

Виктор Онегин

Это не пост это какие то сказки о белом бычке.. Кто то думает что Россия одним хлопком не сможет прикончить украинский режим? Да и НАТО с заморским США прихлопнет.но на планете земля наступит большой кирдык. Россия ведёт военные действия не на уничтожение а на сдерживание, на тактику сбережения своей живой силы. Кому эта война необходима? Небольшой кучке в США из которой ни кто не пойдёт не только в окопы но и в тылы этой войны. Этой войной хотели дестабилизировать обстановку в России.Не получилось. Нам предлагают начать обучать миллион резервистов.ЧТО это значит для МИРОВОГО сообщества. Это означает ЭСКАЛАЦИЮ военных действий со стороны России. То есть предоставить США роль защитников обиженных украинцев, и применять всё что есть в арсенале НАТО вплоть до ядерного тактического оружия. А это выгодно именно для США будет уничтожен европейский конкурент разом и западный и восточный. Эти Кургияны-аналитики для того и созданы что бы бороться с Россиею.