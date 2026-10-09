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Аргументы недели

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Российские работодатели перестали удерживать сотрудников

Российские работодатели перестали удерживать сотрудников

Анализ ситуации на российском трудовом рынке показал, что количество активных резюме выросло на 15%, а число открытых позиций от работодателей упало.

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