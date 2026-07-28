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Иркутск Сегодня

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В Аларском районе Приангарья в дорожной аварии пострадали четыре человека, среди них подросток

Вчера днём в посёлке Кутулик Аларского района произошло серьёзное ДТП. По предварительным данным, 40-летний водитель грузовика «Mazda Titan» выехал на встречную полосу и врезался в легковушку «Toyota Corolla Axio».

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