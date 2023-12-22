"Попугай" - коронная роль Геннадия Хазанова

Юрий Золотарев Хазаныч! НЕ дури! Лучше оставайся Человеком - еще не поздно. А СВО - не "взаимное убийство русских русскими", а уничтожение бандеро-фашистской заразы! Это не МЫ орём "херроямславу", это ОНИ орут, на "официяльном" уровне, оправдывая тем самым палачей и детоубийц!

Игорь Кузнецов «Артист подтвердил, что выступает против военных действий на территории Украины. При этом Хазанов проигнорировал вопрос о том, какую из сторон в российско-украинском конфликте он поддерживает» - артист подчеркнул, что его отъезд не является эмиграцией. Пока он чётко не обозначит что он хотел сказать бойцам в зоне СВО, для меня он "Раб денег и своего благополучия". Пусть едет в Израиль к семье.