☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 428 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Белова
    Куча молодых, здоровых мужиков на этой вечеринке. Каким образом они избежали мобилизации? Может, просто вручить повес...Жёстко, неполитко...
  • Samarium
    Враги России и ее народа устроили мерзкий, отвратительный шабаш на костях, плюнув в лицо каждому из нас, всем сражающ...Жёстко, неполитко...
  • Мартун Геворкян
    Пора создавать Полицию Нравов и соответствующие жесткие законы!!! Эта вседозволенность до добра не доведет.Жёстко, неполитко...

"Попугай" - коронная роль Геннадия Хазанова

"Попугай" - коронная роль Геннадия Хазанова

С кем вы, мастера культуры? Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов оскорбил Россию высказыванием о «патриотизме как рабстве», а также продолжает критиковать СВО в соцсетях «Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинство в единомышленном невежестве».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Хазаныч! НЕ дури! Лучше оставайся Человеком - еще не поздно. А СВО - не &quot;взаимное убийство русских русскими&quot;, а уничтожение бандеро-фашистской заразы! Это не МЫ орём &quot;херроямславу&quot;, это ОНИ орут, на &quot;официяльном&quot; уровне, оправдывая тем самым палачей и  детоубийц!
Ответить
10 час.
Игорь Кузнецов
«Артист подтвердил, что выступает против военных действий на территории Украины. При этом Хазанов проигнорировал вопрос о том, какую из сторон в российско-украинском конфликте он поддерживает» - артист подчеркнул, что его отъезд не является эмиграцией. Пока он чётко не обозначит что он хотел сказать бойцам в зоне СВО, для меня он &quot;Раб денег и своего благополучия&quot;. Пусть едет в Израиль к семье.
Ответить
10 час.
ВР
Виктор Рубцов
Да ... и этот.... в ту же лужу сел... поближе к своим.. что он может ..? кроме как быть попугаем...
Ответить
45 мин.

Картина дня

наверх