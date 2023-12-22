С кем вы, мастера культуры? Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов оскорбил Россию высказыванием о «патриотизме как рабстве», а также продолжает критиковать СВО в соцсетях «Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинство в единомышленном невежестве».
"Попугай" - коронная роль Геннадия Хазанова
Комментарии
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Юрий Золотарев
Хазаныч! НЕ дури! Лучше оставайся Человеком - еще не поздно. А СВО - не "взаимное убийство русских русскими", а уничтожение бандеро-фашистской заразы! Это не МЫ орём "херроямславу", это ОНИ орут, на "официяльном" уровне, оправдывая тем самым палачей и детоубийц!
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10 час.
Игорь Кузнецов
«Артист подтвердил, что выступает против военных действий на территории Украины. При этом Хазанов проигнорировал вопрос о том, какую из сторон в российско-украинском конфликте он поддерживает» - артист подчеркнул, что его отъезд не является эмиграцией. Пока он чётко не обозначит что он хотел сказать бойцам в зоне СВО, для меня он "Раб денег и своего благополучия". Пусть едет в Израиль к семье.
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10 час.
ВР
Виктор Рубцов
Да ... и этот.... в ту же лужу сел... поближе к своим.. что он может ..? кроме как быть попугаем...
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45 мин.
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