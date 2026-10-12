Снейдер о Батракове: «У него очень большой талант. Могу сказать только хорошее»

Вице-чемпион мира в составе сборной Нидерландов Уэсли Снейдер на премии Никиты Симоняна назвал большим талантом полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.
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