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Снейдер о Батракове: «У него очень большой талант. Могу сказать только хорошее»

Снейдер о Батракове: «У него очень большой талант. Могу сказать только хорошее»

Вице-чемпион мира в составе сборной Нидерландов Уэсли Снейдер на премии Никиты Симоняна назвал большим талантом полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова.

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