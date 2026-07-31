На Смоленщине горел завод металлоконструкций

МЧС уточнило последствия утреннего инцидента в смоленском райцентре Пожар в одном из зданий местного предприятия металлообработки произошёл вчера утром на улице Красноармейской, 86 в Гагарине Смоленской области.
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