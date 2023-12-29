Сказка про дракона

В далёких северных краях, на заснеженных вершинах гор живёт дракон. И не просто дракон! А самый настоящий Ледяной дракон! Может он перевоплощаться в человеческую ипостась, обладает редким и уникальным даром льда.
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