В Подмосковье у экс-гендиректора "Росгосстраха" украли более 20 млн рублей

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Дерзкое ограбление было совершено в Подмосковье. Там грабители забрались в дом бывшего гендиректора "Росгосстраха" Дмитрия Маркарова и украли 500 тысяч рублей и ювелирные изделия на сумму не менее 20 миллионов рублей.
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