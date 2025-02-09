Политика как она есть

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях.