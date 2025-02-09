Политика как он...
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Политика как она есть

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Минобороны РФ: группировка «Днепр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ

Минобороны РФ: группировка «Днепр» нанесла поражение восьми бригадам ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной, двух бригад береговой обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад территориальной обороны в Запорожской и Херсонской областях.

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