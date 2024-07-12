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Юлия Оглобина призвала разрешить самостоятельное строительство в рамках семейной ипотеки

Юлия Оглобина призвала разрешить самостоятельное строительство в рамках семейной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила разрешить использовать гражданами средства льготного ипотечного кредита на приобретение строительных материалов для строительства жилого дома.

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