Юлия Оглобина призвала разрешить самостоятельное строительство в рамках семейной ипотеки

Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина предложила разрешить использовать гражданами средства льготного ипотечного кредита на приобретение строительных материалов для строительства жилого дома.
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