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Дакар-2023. Петерансель сошел после аварии на 6-м этапе. 14-кратный чемпион занимал 2-е место

Стефан Петерансель попал в аварию на шестом этапе ралли-рейда «Дакар-2023». 14-кратный победитель гонки был вынужден сойти, его штурман Эдуар Буланже отправлен в больницу для обследования.

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