La Repubblica: Трамп в Риме проведет встречи с Зеленским, Мелони и Стармером

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Рим намерен провести встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Италии Джорджей Мелони и председателем правительства Великобритании Киром Стармером.
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