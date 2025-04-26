Политика как он...
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Политика как она есть

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La Repubblica: Трамп в Риме проведет встречи с Зеленским, Мелони и Стармером

La Repubblica: Трамп в Риме проведет встречи с Зеленским, Мелони и Стармером

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Рим намерен провести встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Италии Джорджей Мелони и председателем правительства Великобритании Киром Стармером.

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