Добыча или сородич: кто мы для наших кошек на самом деле?

Кошки, эти загадочные и очаровательные создания, давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Однако, несмотря на тысячелетия совместного существования, мы до сих пор задаёмся вопросом: что же на самом деле думают о нас наши пушистые компаньоны? Отношение кошек к людям — тема, которая не перестаёт интриговать как учёных, так и обычных владельцев.
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