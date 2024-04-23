Эрдоган впервые за 12 лет прибыл с визитом в Ирак

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые за 12 лет прибыл с официальным визитом в Багдад, где проведет переговоры с властями Ирака на фоне эскалации напряжённости в регионе, сообщает в понедельник interfax.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии