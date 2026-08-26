Для ветеранов СВО в Казани прошел День карьерных встреч

День карьерных встреч с участниками специальной военной операции прошел 26 августа в Казани. Его организаторами выступили Кадровый центр «Работа России» по Приволжскому району Казани и Фонд «Защитники Отечества».
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