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Татар-информ

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Для ветеранов СВО в Казани прошел День карьерных встреч

Для ветеранов СВО в Казани прошел День карьерных встреч

День карьерных встреч с участниками специальной военной операции прошел 26 августа в Казани. Его организаторами выступили Кадровый центр «Работа России» по Приволжскому району Казани и Фонд «Защитники Отечества».

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