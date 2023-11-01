Николай Патрушев провёл совещание Совета безопасности в Томске: всё очень серьёзно

Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев на выездном заседании в Томске заявил, что в условиях санкций необходимо полностью переходить на отечественное производство наукоемкой продукции — это потребует, в том числе, повышения оплаты труда ученым и лучшего их обеспечения жильем — передают сегодня, 1 ноября, сибирские медиа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии