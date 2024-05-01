В Челябинске на месте дороги образовалась яма

В Тракторозаводском районе Челябинска дорога ушла под землю. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, авария произошла на улице Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе областного центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии