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5koleso.ru

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Электрический Polestar 4 стал кросс-универсалом: ему вернули заднее стекло, увеличили дорожный просвет и багажник

Стандартный Polestar 4, созданный на базе платформы Geely SEA, отличается одной особенностью, которая вызвала немало споров: у него сзади отсутствует стекло.

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