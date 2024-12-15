Новосибирцам напомнили о приближении третьей шестидневной рабочей недели

Третья длинная рабочая неделя выпадает на период с 23 по 28 декабря. В соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день с воскресенья, 7 января, переносится на вторник, 31 декабря; с субботы, 28 декабря – на понедельник, 30 декабря.