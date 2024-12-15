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Вечерний Новосибирск

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  • nyha
    Эх!!! Слов нет ...Одни маты....В Китай отправили...
  • Сергей Крюков
    правильно...китайцам рыба нужней...свои на изжоге перебьются...В Китай отправили...
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    Может стоит закрыт все эти агентства т.к. по опыту друзей у многих из них есть связки с ССП и самими судьями. Как мож...В Новосибирске за...

Новосибирцам напомнили о приближении третьей шестидневной рабочей недели

Новосибирцам напомнили о приближении третьей шестидневной рабочей недели

Третья длинная рабочая неделя выпадает на период с 23 по 28 декабря. В соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день с воскресенья, 7 января, переносится на вторник, 31 декабря; с субботы, 28 декабря – на понедельник, 30 декабря.

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