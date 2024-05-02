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Налоговая заблокировала все счета Ксении Собчак

Налоговая заблокировала все счета Ксении Собчак

Стало известно, что налоговая служба заблокировала все банковские счета Ксении Собчак. Но что же произошло с щепетильной в мелочах телеведущей?ФНС требует соблюдения законов от всех – даже от популярных и скандальных телеведущих.

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Комментарии
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Misha Glusch
и скоко у нее таких компаний?
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6 час.
тимофей юриевич
А мамины счета!?...Хотя у дочки,если помните зелёного бабла наличманом до утра...
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2 час.
Виктор Гайдуков
А жаль...
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36 мин.

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