Стало известно, что налоговая служба заблокировала все банковские счета Ксении Собчак. Но что же произошло с щепетильной в мелочах телеведущей?ФНС требует соблюдения законов от всех – даже от популярных и скандальных телеведущих.
Налоговая заблокировала все счета Ксении Собчак
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
и скоко у нее таких компаний?
Ответить
6 час.
тимофей юриевич
А мамины счета!?...Хотя у дочки,если помните зелёного бабла наличманом до утра...
Ответить
2 час.
Виктор Гайдуков
А жаль...
Ответить
36 мин.
Свежие комментарии