Более 60 человек погибли в Йемене при столкновениях армии с хуситами

В результате боев 5 сентября между правительственными войсками Йемена и бойцами шиитского движения "Ансар Алла" погибли 26 военнослужащих, 31 боец движения и шесть мирных жителей.
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