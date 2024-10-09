Росгвардия провела учебно-методический сбор кинологических подразделений

На базе Управления Росгвардии по Саратовской области и кинологического центра Приволжского округа Росгвардии специалисты-кинологи со всей страны обменивались передовым опытом в вопросах разведения, выращивания и воспитания собак служебных пород.
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