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Росгвардия провела учебно-методический сбор кинологических подразделений

Росгвардия провела учебно-методический сбор кинологических подразделений

На базе Управления Росгвардии по Саратовской области и кинологического центра Приволжского округа Росгвардии специалисты-кинологи со всей страны обменивались передовым опытом в вопросах разведения, выращивания и воспитания собак служебных пород.

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