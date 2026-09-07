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Экс-премьер Моравецкий: успехи АдГ на выборах представляют угрозу для Польши

Экс-премьер Моравецкий: успехи АдГ на выборах представляют угрозу для Польши

Успехи партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах представляют угрозу для Польши. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции Radio Zet.

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