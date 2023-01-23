Военное обозрение

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Разведывательно-ударный БПЛА «Форпост-РУ» в Спецоперации

Разведывательно-ударный БПЛА «Форпост-РУ» в Спецоперации

БПЛА "Форпост-Р" на испытаниях, 2019 г. Российские вооруженные силы используют в ходе Спецоперации разведывательно-ударные беспилотные авиационные комплексы нескольких типов.

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