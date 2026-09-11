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Педагог из Тазовского отправилась на финал конкурса «Учитель года» в Белгород

Педагог из Тазовского отправилась на финал конкурса «Учитель года» в Белгород

В Белгороде стартовал финал Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2026». Ямал на нем представляет педагог Центра образования «Полярная звезда» из Тазовского района Анна Герасимова, сообщил глава района Виктор Югай.

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