Россия просит объяснений: Главу общества русско-армянской дружбы не пустили в Ереван

Для Москвы это был неприятный сюрприз.В четверг 24 августа глава российского общества дружбы и сотрудничества с Арменией Виктор Кривопусков прибыл в Ереван с намерением посетить презентацию Армяно-российского общества дружбы и сотрудничества.