Генсек НАТО признал сложности Украины на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил о серьезных сложностях Украины на фронте и призвал союзников увеличить военную помощь для Украины, – сообщают украинские СМИ.