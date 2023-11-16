Генсек НАТО признал сложности Украины на поле боя

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявил о серьезных сложностях Украины на фронте и призвал союзников увеличить военную помощь для Украины, – сообщают украинские СМИ.
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