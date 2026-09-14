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Ядер, как у GeForce RTX 5090, а памяти в 2,5 раза больше. Представлена Nvidia RTX PRO 5500, и у неё очень нетипичная шина памяти

Ядер, как у GeForce RTX 5090, а памяти в 2,5 раза больше. Представлена Nvidia RTX PRO 5500, и у неё очень нетипичная шина памяти

Технология MIG (Multi-Instance GPU) позволяет разделить один ускоритель на два независимых логических GPU Nvidia расширила линейку профессиональных ускорителей семейства Blackwell новой видеокартой RTX PRO 5500 Workstation Edition.

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