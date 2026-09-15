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Мората о «Золотом мяче»: «Ямаль гораздо умнее и трудолюбивее, чем многие думают – видно по тому, как он готовится к матчам. Ламин доминировал в Европе всего в 16 лет»

Форвард « Леганеса » и сборной Испании Альваро Мората назвал фаворитов на получение «Золотого мяча» в этом году.

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