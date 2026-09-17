❗️23 сентября водоснабжение в г.о. Макеевка осуществляться не будет❗️ 📌В связи с подготовкой объектов Макеевского филиала "Вода Донбасса" к работе в осенне-зимний период, 23 сентября водоснабжение в г.
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