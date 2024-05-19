В Новосибирском музее смерти собрались сотни зрителей на лазерное шоу

Ночь музеем сотни новосибирцев решили провести в музее мировой погребальной культуры. Там их ждали.В субботу, 18 мая, в музее смерти, а если сказать по правилам – музее мировой погребальной культуры, собрались сотни новосибирцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии