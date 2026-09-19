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Пятый канал

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Концерт рэпера Madk1d в Москве отменили из-за большого числа посетителей

Концерт рэпера Madk1d в Москве отменили из-за большого числа посетителей

Концерт рэпера Madk1d в московском клубе «Место Место» отменили 19 сентября из-за серьезного превышения числа посетителей.

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