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Царьград

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Sohu: Польша поменяла курс против России после визита Дуды в Пекин

Sohu: Польша поменяла курс против России после визита Дуды в Пекин

Польша поменяла курс внешней политики после визита польского лидера Анджея Дуды в Пекин.Китайское издание Sohu сообщает подробности.

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