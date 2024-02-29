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  • Леонид Ла Рошель
    Да просто акуеть, какая глыбокая аналитика!!! Повышение цен НА ВСЁ можно легко прогнозировать без всяких околонаучных...Курс на рост: что...
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Курс на рост: что будет с ценами на дизтопливо в России и мире

Курс на рост: что будет с ценами на дизтопливо в России и мире

Согласно прогнозу Минэнерго США, оптовая стоимость дизеля с поставкой с НПЗ в США вырастет в марте до $279,09 за галлон c $276,42 за галлон в феврале и $264 за галлон в январе.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да просто акуеть, какая глыбокая аналитика!!! Повышение цен НА ВСЁ можно легко прогнозировать без всяких околонаучных обоснований, просто потому, что олигархи, которые владеют большинством бизнесов в России, всегда сумеют договориться меж собой и с контролирующими органами, типа ФАС. А остальные просто подтягиваются за ростом цен на базовые товары и услуги.
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