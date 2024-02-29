Курс на рост: что будет с ценами на дизтопливо в России и мире

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Леонид Ла Рошель

Да просто акуеть, какая глыбокая аналитика!!! Повышение цен НА ВСЁ можно легко прогнозировать без всяких околонаучных обоснований, просто потому, что олигархи, которые владеют большинством бизнесов в России, всегда сумеют договориться меж собой и с контролирующими органами, типа ФАС. А остальные просто подтягиваются за ростом цен на базовые товары и услуги.