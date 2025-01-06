Глава киевского режима Владимир Зеленский презирает весь российский народ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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