Слабость нефти спровоцирует открытие рынка в минусе

Ноябрь рублевый индекс завершил снижением, при этом, как отмечает директор по стратегии ФГ «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, индекс МосБиржи остается в широком «боковике» в диапазоне 3000-3280 пунктов, что указывает на сохранение неопределенности в краткосрочной перспективе.
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