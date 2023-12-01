Слабость нефти спровоцирует открытие рынка в минусе

Ноябрь рублевый индекс завершил снижением, при этом, как отмечает директор по стратегии ФГ «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, индекс МосБиржи остается в широком «боковике» в диапазоне 3000-3280 пунктов, что указывает на сохранение неопределенности в краткосрочной перспективе.