НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

496 подписчиков

Бактерии превратили токсичный уран в стабильное соединение за 130 дней

Бактерии превратили токсичный уран в стабильное соединение за 130 дней

Проблема подвижного урана Уран, оставшийся в отработанных шахтах и загрязнённых почвах, особенно опасен в растворённой форме: он мигрирует с грунтовыми водами на значительные расстояния и накапливается в питьевых источниках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии