Бактерии превратили токсичный уран в стабильное соединение за 130 дней

Проблема подвижного урана Уран, оставшийся в отработанных шахтах и загрязнённых почвах, особенно опасен в растворённой форме: он мигрирует с грунтовыми водами на значительные расстояния и накапливается в питьевых источниках.
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