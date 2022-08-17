Spiegel рассказало о страхе Украины перед давлением со стороны Евросоюза

pxhere.com Киевский режим беспокоится из-за возможного поражения в ходе спецоперации. О том, что на благоприятный исход для России может повлиять именно Европейский союз, изданию Spiegel заявил американский военный обозреватель Майкл Кофман.
pxhere.com Киевский режим беспокоится из-за возможного поражения в ходе спецоперации. О том, что на благоприятный исход для России может повлиять именно Европейский союз, изданию Spiegel заявил американский военный обозреватель Майкл Кофман.
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