Bild: прадед вице-канцлера ФРГ использовал рабов из СССР на своей ферме

Во времена гитлеровской Германии прадед нынешнего вице-канцлера и министра экономики ФРГ Роберта Хабека Вальтер Гранцов в качестве рабочей силы на своей плантации использовал рабов с территории Польши и СССР.
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