Начинается регистрация кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщает 21 августа 2024 года, начинается период выдвижения и регистрации кандидатов на должность президента Республики Молдова, а также подачи заявления на регистрацию в качестве участника республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года.