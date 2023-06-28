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Замглавы Минфина Сазанов допустил возвращение налога на сверхприбыль при дефиците бюджета

Замглавы Минфина Сазанов допустил возвращение налога на сверхприбыль при дефиците бюджета

Законопроект о единоразовом взносе в бюджет рассмотрят в Госдуме в первом чтении. В будущем правительство может снова ввести налог на сверхприбыль, если появится такая необходимость, заявил РИА «Новости» замминистра финансов Алексей Сазанов.

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