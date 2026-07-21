КСИР нанёс ракетный удар по базе США в Иордании – уничтожен истребитель F-15 Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил .
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КСИР нанёс ракетный удар по базе США в Иордании – уничтожен истребитель F-15 Корпус стражей исламской революции (КСИР) официально объявил .
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